نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده في غزة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين اثنين جراء المعارك في جنوب قطاع غزة.

فيما قال جيش الاحتلال إن 3 جنود أصيبوا في المعارك بقطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تحرير اثنين من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “يكشف النقاب إنه في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما: ”فرناندو سيمون مرمان (60) - لويس هير (70)".

وأضاف: "وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير".

وتابع: "قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لاعادة المختطفين".