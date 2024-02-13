العالم اليوم - هزيمة مفاجئة ليوفنتوس أمام أودينيزي المتعثر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 12:24 صباحاً - تلقت آمال يوفنتوس في المنافسة على اللقب ضربة قوية بعد هزيمته 1-صفر بملعبه أمام أودينيزي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن سجل المدافع لاوتارو جيانيتي هدفا في الشوط الأول ليترك فريق المدرب ماسيميليانو أليجري بلا فوز للمباراة الثالثة تواليا.

وتركت الخسارة يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 24 مباراة متأخرا بسبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب 23 مباراة ومتقدما بنقطة واحدة على ميلان صاحب المركز الثالث.

تقدم أودينيزي على عكس سير اللعب في الدقيقة 25 عندما استفاد جيانيتي من خطأ دفاعي ليسجل من مسافة قريبة بعد ركلة حرة.

وظن يوفنتوس أنه أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب لكن الحكم ألغى الهدف بداعي أن الكرة تخطت خط المرمى أثناء تنفيذ ركلة ركنية.