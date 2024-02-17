العالم اليوم - أولاف شولتس يدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 12:24 مساءً - دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في غزة، وطالب أوروبا بتعزيز قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها.

تفصيلا، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن بلاده تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في الصراع في غزة وعدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان.

وأضاف أنه يجب منع إيران من استغلال الصراع لتوسيع نفوذها.

وعلى الصعيد الأوروبي، قال شولتس إنه يتعين على أوروبا تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها لردع المعتدين المحتملين بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأميركية المقبلة أو كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا.

وأضاف شولتس، في اليوم الثاني من المؤتمر الذي يُطلق عليه اسم "دافوس الدفاع": "يجب علينا نحن الأوروبيون أن نهتم بأمننا بشكل أكبر، الآن وفي المستقبل"، بحسب رويترز.

وذكر شولتس أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، رفعت إنفاقها على الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي وستواصل تحقيق هذا الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأردف أن ألمانيا تناقش أيضا مع حليفتيها فرنسا وبريطانيا تطوير أسلحة دقيقة قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة من أجل ضمان أن تظل استراتيجيتها للردع متطورة.