رويترز: أمريكا ستطرح مسودة قرار في مجلس الأمن تؤكد دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" البريطانية في خبر عاجل لها بأن الولايات المتحدة ستطرح مسودة قرار في مجلس الأمن تؤكد دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن

فيما تكون مسودة القرار الأمريكي تنص على أن شن هجوم بري كبير على رفح الفلسطينية سيلحق مزيدا من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح حيث يتكدس 1،4 مليون فلسطيني، على الرغم من سيل من الدعوات الدولية بما فيها من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الأساسية، لعدم المضي قدما في عملية عسكرية في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني/يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.