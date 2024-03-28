العالم اليوم - ممثل أميركي شهير يزور المصابين في هجوم موسكو المسلح

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وقالت وزارة الصحة الروسية حسبما أوردت وكالة "ريا نوفوستي"، إن سيغال شكر الأطباء على عملهم، وتمنى للمصابين في مجمع بيروغوف الطبي الشفاء.

وقال الممثل الأميركي إن "ما حدث هو مأساة رهيبة لم يكن ينبغي أن تحدث. وأعتقد أن روسيا ستجعل العالم يفهم أنه لا يمكنك فعل مثل هذا الأمر دون عقاب".

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم

- ارتفع عدد ضحايا الهجوم في ضواحي موسكو الأسبوع الماضي إلى 143 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية الأربعاء للهجوم الأكثر حصدا للأرواح الذي يتبناه تنظيم داعش على الأراضي الأوروبية.

- نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله إن 80 مصابا، بينهم ستة أطفال، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى حتى منتصف نهار الأربعاء.

- أفاد مصدر طبي لوكالة تاس صباح الأربعاء أن 205 أشخاص تلقوا رعاية خارجية لا تتطلب دخول المستشفى.

- كانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا صرحت للصحافة الثلاثاء أن الكثير من الأشخاص الذين كانوا في حالة صدمة لم يلجأوا على الفور إلى المستشفيات بعد الهجوم، وذلك ما يبرر الارتفاع المفاجئ في عدد المصابين.

كيف وقع الهجوم؟

• الجمعة، فتح مسلحون النار في قاعة "كروكورس سيتي هول" للحفلات الموسيقية قرب موسكو، قبل إضرام النار فيها.

• تم منذ ذلك الحين إلقاء القبض على أربعة مهاجمين مفترضين، إلى جانب عدد من المشتبه بهم المتهمين بمساعدتهم.

• هذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح في روسيا منذ عشرين عاما.

• أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، لكن السلطات الروسية تصر على ربطه بأوكرانيا وحلفائها الغربيين، من دون تقديم أدلة على ذلك، وقد رفضت كييف هذه الاتهامات بشكل قاطع.

• الإثنين، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى، بعد ثلاثة أيام من الهجوم وتبني تنظيم داعش، بأن المهاجمين المفترضين "متطرفون"، فيما واصل توجيه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا، وأكد أنهم كانوا يعتزمون الفرار "إلى أوكرانيا".