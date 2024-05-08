نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكريات لا تنسى.. ماذا يفعل الأهلي تحت صافرة غربال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد كرة القدم الأفريقي كاف، طاقم تحكيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تجمع بين النادي الأهلي أمام الترجي التونسي.

يواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، تكون مباراة الذهاب في تونس يوم 18 من مايو الجاري بينما ستكون مباراة العودة في القاهرة يوم 25 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المغربي مصطفى غربال لإدارة مباراة الذهاب في ملعب رادس بينما سيكون حكم تقنية الفيديو الموريتاني دحان بيدا.

يعتبر مصطفى غربال بشرة خير للنادي الاهلي حيث إنه يقدم مستويات مزهلة تحت صافرته، رغم الهزيمة في كأس العالم للأندية.

أرقام الأهلي تحت صافرة غربال

أول مباراة أدارها غربال للأهلي، كانت في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلي 3-0 على حساب تاونشيب رولرز.

بجانب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، أمام الزمالك، وهو نهائي القرن الذي حسمه الأحمر بثنائية مقابل هدف.

وأدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دور مجموعات 2021، فاز الأهلي بهدف دون رد.

بجانب نهائي السوبر الأفريقي 2020، بين الأهلي ونهضة بركان، وتوج المارد الأحمر بالبطولة بالفوز 2-0.

وايضًا نهائي السوبر المصري، وخسر الأهلي من طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح.

وشهدت آخر مباراة أدارها الحكم مصطفى غربال، خسارة الأهلي من فلامنجو البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

