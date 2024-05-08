نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة: انطلاق الموسم الأول لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية والمسابقة الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُطلق جامعة القاهرة الدولية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الموسم الأول لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية للطلاب، ومسابقة رياضية في كرة السلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وتتضمن مجالات المسابقة الفنية: الغناء والعزف والتمثيل والتصوير والرسم والمشغولات اليدوية، ويمنح الطلاب الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة ليست مكانًا للدراسة والتعليم فقط، بل تحرص على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن طاقاتهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن المشاركة في المسابقات لها دوربالغ الأهمية في صقل وإعداد شخصية الطلاب وإبعادهم عن روتين الدراسة اليومية، وتنمية مهاراتهم وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية قد نظمت عدة مسابقات داخلية بين الطلاب في تنس الطاولة، وكرة السلة، وماراثون جري، إلى جانب تنظيم بطولة كأس الجامعة لكرة القدم بملاعب كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، ومسابقات في مجال النشاط الاجتماعي، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج، ومسابقة في البحوث الاجتماعية حول «المشروعات القومية» في مجالات التصوير والمقال والبحث، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة العباقرة في إطار النشاط الثقافي، كما تم البدء في تشكيل فريق مسرح جامعة القاهرة الدولية تياترو IBCU، وفريق كورال IBCU.