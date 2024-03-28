العالم اليوم - سفن حربية روسية تدخل البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 12:24 مساءً - أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي دخول سفينتين تابعتين له إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، بعد انتهاء مناورات في خليج عدن في إطار مهام الأسطول، وفقاً لوكالة "تاس".

وأوضحت الوكالة أن السفينتين المذكورتين هما الطراد فارياغ، وفرقاطة المارشال شابوشنيكوف، وقد قامت طواقم السفينتين بتدريبات على مختلف السيناريوهات لمكافحة النشاط العدواني المفترض. وتواصل سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تنفيذ مهامها في إطار رحلة بحرية دورية في المياه الدولية. ويأتي ذلك وسط الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

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