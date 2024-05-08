الجزائر.. السماح لأفراد الجالية الوطنية بالدخول إلى البلاد بإظهار بطاقة التعريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 04:28 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنه أصبح من المسموح لأفراد الجالية الوطنية بالدخول إلى البلاد باستظهار بطاقة التعريف الوطنية إلى غاية 31 أكتوبر 2024.

وجاء في بيان الوزارة أنه "بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي إطار الجهود المبذولة للتكفل بانشغالات أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج وتسهيل دخولهم إلى أرض الوطن والعودة إلى مقار إقامتهم الاعتيادية بمناسبة موسم الاصطياف لهذه السنة، بإمكان المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج والحاملين لجوازات سفر أجنبية سارية المفعول، وإلى غاية 31 أكتوبر 2024، الدخول والخروج، بصفة استثنائية، من أرض الوطن دون الحصول المسبق على تأشيرة وفق إحدى الحالتين:

وأضاف البيان أنه لضمان السير الحسن لهذه العملية، يتعين على أبناء الجالية الوطنية بالخارج المستفيدين من هذه التسهيلات التقيد باستعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج، مبينا أنه "سيتم العمل بهذا الترخيص، خلال الفترة الممتدة من الفاتح ماي إلى نهاية شهر أكتوبر 2024، كما أن الوزارة تعمل على إدخال تسهيلات وتحسينات في عملية تجديد وثيقة السفر دون عناء التنقل إلى مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية".

ونوه البيان إلى أن "هذه الجهود منكبة كذلك على المستوى الوطني، بغية تسهيل الإجراءات على مستوى مصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، حيث سيعلن عن قريب عن النظام الجديد، سواء على مستوى هيكلة وسير مصلحة الحالة المدنية، أو على مستوى آليات العمل بغرض تسهيل الخدمات وتذليل كل الصعاب قصد تقديم خدمة في أحسن الظروف".