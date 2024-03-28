العالم اليوم - مواجهات داخل مستشفى الشفاء.. إسرائيل تكشف التفاصيل

انتم الان تتابعون خبر مواجهات داخل مستشفى الشفاء.. إسرائيل تكشف التفاصيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 12:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن مسلحين من حركة حماس فتحوا النار على جنود الجيش الإسرائيلي من داخل "وحدة الطوارئ" في مستشفى الشفاء.

ووقع الاشتباك وسط النشاط العملياتي المستمر في مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة به.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنودا من اللواء 401 ولواء ناحال ووحدة البحرية 13 قتلوا مسلحي حماس.

وتم القضاء على نحو 200 شخص في منطقة المستشفى، كما تم اعتقال مئات آخرين، منذ بدء العمليات في مستشفى الشفاء.

وبشكل منفصل، ضربت قوات من لواء المغاوير، بنى تحتية لحماس تحتوي على أسلحة في منطقتي الأمل والقرارة، كما عثرت القوات على عبوات ناسفة وقذائف هاون، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن العملية الجارية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة منذ الأسبوع الماضي، مستمرة حتى القبض على "آخر مخرب".