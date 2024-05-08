مراسل "إكسترا نيوز": شاحنات كثيرة أمام معبر رفح تمنع إسرائيل دخولها والقصف مستمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 07:29 مساءً - رصد عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" الأجواء من أمام معبر رفح البرى، وذكر أن اليوم هو الثالث من القصف عند منطقة شرق رفح، وبعض الأماكن فى قلب المدينة، حيث تعرض مقر بلدية المدينة للقصف ومنشآت حيوية منها شبكة الكهرباء ومحطات غاز.

وأضاف عوض الغنام أن سكان المدينة بدأوا يتعرضون للقصف المباشر، كما تعانى المستشفى الوحيدة فى مدينة رفح معاناة شديدة من قلة الإمكانيات والمستلزمات الطبية، وهناك عدد كبير من الشاحنات التابعة للمنظمات الدولية وتحديدا من منظمة الصحة العالمية هذه الشاحنات تتمركز فى محيط المعبر وعليها عدد كبير المساعدات والمستلزمات الدوائية والطبية الضرورى.

تابع الغنام أن هناك أيضا أمور خاصة بإجراء العمليات وألبان للأطفال، وكلها تحول إسرائيل دخولها لمدينة رفح الفلسطينية والذهاب بها لكل مدن غزة، وذلك من خلال احتلالها للمعبر الفلسطينى، موضحا أن أمريكا وعدت بفتح المعبر اليوم ولكن لم يتحقق هذا الوعد إلى الآن.

وأكد عوض الغنام أن معبر رفح الفلسطينى ومعبر كرم أبو سالم مغلق حتى الآن، فضلا عن احتياج منظمات الأمم المتحدة لسيارات الوقود والغاز، وتم اكتشاف اليوم مقبرة جماعية جديدة فى مستشفى الشفاء، لافتا إلى أن دوى الانفجار مستمر حتى الآن وسيارات الإسعاف المصرية متمركزة باستمرار لاستقبال أى طارىء.