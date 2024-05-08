القاهرة الإخبارية: رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى يعزل العميد عوفر وينتر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 07:29 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، عزل العميد عوفر وينتر القائد في جيش الاحتلال.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على العملية في رفح، جنوب قطاع غزة، بالإجماع من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مجلس الحرب وافق الليلة الماضية، على العملية في رفح (جنوب غزة) بالإجماع، مضيفة أنه من المتوقع بدء العملية خلال أيام قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد الشروع في إخلاء السكان، فمن المتوقع أن تبدأ العملية في غضون أيام قليلة.

وأوضحت أن العملية ستكون إجراءً محدودًا، وستسمح لإسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.