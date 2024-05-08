تفاصيل شخصية ملك زاهر في مسلسل أزمة ثقة بطولة هاني عادل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت ملك احمد زاهر مؤخرًا على المشاركة في مسلسل أزمة ثقة مع هاني عادل، تظهر بدور فتاة اسمها مريم وتدرس في كلية الفنون الجميلة، ولها طموحات عديدة في الحياة وحولها سر تكشف عنه الأحداث وسيكون مفاجأة للجميع، وتحمست جدًا لهذه الشخصية عندما عُرضت عليّ.

أبطال أزمة ثقة

مسلسل أزمة ثقة مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، من بطولة هاني عادل، نجلاء بدر، وملك زاهر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

أحدث أعمال ملك احمد زاهر

ومن ناحية اخري، حققت ملك زاهر نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل محارب، قدمت شخصية شريرة لأول مع حسن الرداد وأحمد زاهر، حيث لعبت دور الإنفلونسر راندا التي تسعى لفعل أي شئ من أجل المال، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلًا من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

أعمال جمعت ملك بوالدها احمد زاهر

واجتمعت ملك بوالدها الفنان أحمد زاهر فى عدد من الأعمال، حيث اجتمعت للمرة الأولى فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، والذى تم عرضه فى ديسمبر من عام 2020، وبعد ذلك شاركت ملك مع والدها فى مسرحية "عيلة لاسعة جدًا" والتى عرضت عام 2021 وشاركت معهما ليلى أحمد زاهر أيضًا، وفى العام قبل الماضى شاركت ملك فى فيلم "فارس" أول بطولات والدها فى السينما، لتأتى هذه العام وتقدم ملك مع والدها رابع أعمالهما سويًا فى "محارب".