نتنياهو في تصريح قديم: لدينا لوبي يهودي قوى في أمريكا ونمتلك الكونجرس (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 07:29 مساءً - انحياز واضح، أبدته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لصالح إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، برغم ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من جرائم خلال هذا العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأمام تطور الأحداث الميدانية والسياسية، أعيد تداول مقطع فيديو قديم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في أحد اللقاءات التلفزيونية وهو يتحدث عن طبيعة علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل، حيث قال: "الولايات المتحدة ليست كتلة موحدة. نحن نملك مجلس الشيوخ والكونجرس، ولدينا لوبي يهودي قوي إلى جانبنا.

وأضاف نتنياهو في الحوار: "لدينا تأثير قوي على الدعم العام.. أمريكا لن تجبرنا على أي شيء".