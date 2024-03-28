العالم اليوم - حصيلة اليوم في غزة.. قتلى وجرحى في هجمات إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر حصيلة اليوم في غزة.. قتلى وجرحى في هجمات إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 02:22 مساءً - قتل عدد من المواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ174.

وأفادت مصادر طبية، بمقتل 4 مواطنين واصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف للجيش الإسرائيلي مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 مواطنين قتلوا، وأصيب 20 آخرين، جراء استهداف طائرات الجيش منزلا بشارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وحسب مصادر محلية، فإن الطائرات قصفت مبان سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، ومبنى في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضافت، أن مدفعية الجيش أطلقت الرصاص في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وفي خان يونس، قتل مواطن برصاص قوات الجيش، في مدينة حمد، شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات غارات استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومناطق أخرى شمال القطاع.

وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا.

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي مدينة الأسرى شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 32552 والإصابات إلى 74980 منذ بدء العدوان.