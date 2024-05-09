نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام خوسيلو.. ريال مدريد يهزم بايرن ميونيخ بثنائية ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونيخ، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ليتأهل بذلك الميرنجي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز بنتيجة 4-3.

أحداث مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كاد فينيسيوس جونيور أن يسجل الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 13، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس مانويل نوير ثم ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى ليتابعها رودريجو بتسديدة أخرى، ولكن أمسك بها الحارس على مرتين.

وسدد هاري كين لاعب بايرن ميونيخ في الدقيقة 27، تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع ناتشو هيرنانديز ومرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى إلى ركلة ركنية.

وأجرى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ في الدقيقة 28، تبديلًا إضطراريًا، حيث خرج سيرج جنابري للإصابة وشارك بدلًا منه ألفونسو ديفيز.

وأرسل فينيسيوس جونيور لاعب الميرنجي في الدقيقة 39، عرضية من جهة جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، أبعدها الحارس مانويل نوير من يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وصوب ألفونسو ديفيز لاعب العملاق البافاري في الدقيقة 47، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم داني كارفخال ومرت بشكل قريب أعلى العارضة.

وأهدر رودريجو سيلفا لاعب الملكي فرصة هدف محقق في الدقيقة 55، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن بمحاذاة القائم الأيسر للحارس مانويل نوير.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 59، نفذها رودريجو بتسديدة مباشرة، ولكن أبعدها الحارس نوير من يمين مرماه.

وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 68 لصالح بايرن ميونيخ عن طريق ألفونسو ديفيز، بعد أن راوغ المدافع أنطونيو روديجر بالقدم اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمني من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري لونين.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 71، وذلك لوجود خطأ على ناتشو هيرنانديز.

وتعادل خوسيلو لويس ماتو لصالح ريال مدريد في الدقيقة 88، بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور، لم يتمكن الحارس مانويل نوير من إمساكها بشكل صحيح ليتابعها خوسيلو بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد عرضية من أنطونيو روديجر من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها خوسيلو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.