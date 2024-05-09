نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى الراحل عمار الشريعي.. تفاصيل حفل محمد الحلو مع علي الحجار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نجل الفنان محمد الحلو، عن مشاركة والده رفقة الفنان علي الحجار، في حفل تكريم الراحل عمار الشريعي، الذي سيقام يوم 20 مايو على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

تفاصيل حفل محمد الحلو مع علي الحجار

وقال نجل محمد الحلو: أستاذ محمد الحلو مش هيكون موجود مع علي الحجار في نفس الفقرة، والحفلة هتكون بقيادة المايسترو تامر غنيم، وهو من الأشخاص المحترفين.. تعاون علي الحجار ومحمد الحلو سويًا هما عِشرة عمر، والخلاف هيعدي، وإحنا مش في حرب، وأستاذ علي وأستاذ محمد فنانين كبير، وعدم اجتماعهما ليس له دخلًا بالخلاف.

من هو محمد الحلو؟

ولد الفنان محمد الحلو يوم 3 مارس لعام 1955، وحصل على بكالوريوس معهد الموسيقي العربية، ومحمد الحلو، يعد من أكبر العائلات المصرية، فهو ينتمي لـ أسرة الحلو وهم أشهر مدربين الأسود فى مصر والوطن العربي، فهو حفيد محمد الحلو، الذي كان يعمل في السيرك القومي بالعجوزة في فترة السبعينيات وكان يعد من أشهر مدربي الأسود به، بدأ حياته الفنية من خلال عمله بفرقة الموسيقى العربية، خاض تجربة التمثيل من خلال مجموعة من الأفلام السينمائية منها "الحب الحقيقي، شباب لكل الأجيال، ابتسامة في عيون حزينة، طبول في الليل" و"ممنوع في مدرسة البنات".

نبذة عن عمار الشريعي

ولد عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي 16 أبريل 1948، وشهرته "عمار الشريعي" في مدينة سمالوط إحدى مراكز محافظة المنيا بصعيد مصر، درس بمدرسة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، حصل على ليسانس الآداب، قسم لغة إنجليزية، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1970، درس التأليف الموسيقي عن طريق مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى.

اخر اعمال علي الحجار

وكان اخر اعمال علي الحجار أغنية "أجمل حاجة" من ألحان وتوزيع شادي مؤنس، وكلمات صلاح عبد الله، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

أجمل حاجة بجد فيكي



مش عينيكي مش خدودك

أجمل حاجة بجد فيكي

مش شفايفك مش رموشك

ولا شعرك ولا عودك

أجمل حاجة بجد فيكي

إني بفرح لما أشوفك

إني برتاح في وجودك