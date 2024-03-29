قتيل وجرحى بانفجار لغمين في العراق
قتل شخص وأصيب 3 آخرين جراء انفجار لغمين، اليوم، في العراق.
وقال مصدر أمني، إن لغما حربيا انفجر في محافظة البصرة جنوب العراق. وأضاف، أن الانفجار، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.
كما أصيب طفلان إثر انفجار لغم شرقي محافظة ديالى شمال شرق العراق.
وقال مصدر أمني، إن طفلا وشقيقته كانا في أرض زراعية وتعرضا إلى انفجار لغم أدى لإصابتهما بجروح خطرة قرب وادي ترسق الحدودي بين محافظتي واسط وديالى.
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