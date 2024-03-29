العالم اليوم - بالفيديو: قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب بسوريا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو: قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب بسوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 04:25 صباحاً - قال الجيش السوري في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا جرّاء هجوم إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في ريف حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 45:1 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".

وأضاف المصدر "تزامن العدوان مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".

وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن انفجارات عنيفة وقعت نتيجة استهداف إسرائيلي طال مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، ونشر فيديو لها على منصة "إكس".

وأفاد المرصد أيضا بسماع انفجارات مماثلة في السفيرة وكفرجوم غرب حلب.

وأكد المرصد أن أكثر من 30 قتيلا سقطوا في الغارات الإسرائيلية على مستودعات الأسلحة، دون تسجيل أي إصابة لمطار حلب الدولي.