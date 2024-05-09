المستقلين الجدد: الموقف الشعبى داعم للقيادة السياسية فيما يخص فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 10:33 صباحاً - أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هناك توحد ما بين الموقف الشعبى والقيادة السياسية حول دعم القضية الفلسطينية، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسى فى مؤتمر قمة "القاهرة للسلام" بأن الموقف المصرى والثوابت المصرية فى هذه القضية الفلسطينية هى رأى كل مصرى سواء قيادة أو رجل شارع.

وأضاف هشام عنانى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن ذلك عبر عنه الملايين فى ميادين مصر عندما خرجت لتأييد الرئيس السيسى والدولة المصرية فى توجهاتها وثوابتها الخاصة بالقضية، وهذه الثوابت حافظت على حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته.

ولفت هشام عنانى إلى أن هذه الثوابت التى تسير من خلال منظور قرارات الأمم المتحدة واحترام المواثيق الدولية، كما أن الدولة المصرية لم تألوا جهدا فى محاولات حثيثة أن تسير فى محورين منذ بداية الأزمة وهى السير فى جهود دبلوماسية كبيرة لمحاولة الحصول على إجماع عربى، والاتجاه للرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير على حساب دول الجوار.