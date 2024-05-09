أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله.. بعد إصابته بالسرطان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 10:32 صباحاً - ظهر الفنان محمد عبده، في مقطع فيديو قصير، وهو يبارك لـ نجل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد زفافه، وذلك كأول ظهور له بعد إعلان إصابته بالسرطان.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو لـ محمد عبده، وهو يهنئ سالم الهندي لزفاف نجله، وكُتب في التعليق على الفيديو: «خاصة من فنان العرب ‫ محمد عبده لحفل زفاف ‫فواز سالم الهندي نجل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للموسيقى الاستاذ ‫ سالم الهندي».