نجوم الفن ينعون والدة الفنان كريم عبد العزيز

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 10:32 صباحاً - نعى نجوم الفن والدة الفنان كريم عبد العزيز بكلمات مؤثرة من بينهم صديق عمره الفنان أحمد السقا والفنانة منة شلبي والفنانة يسرا والفنان محمد هنيدي.

كتب الفنان أحمد السقا على صفحته على موقع اكس وانستجرام " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة/ سهير عبد العزيز والدة اخى و صديق عمرى كريم عبد العزيز.اللهم اغفر لها وارحمها و اجعلها من أهل الجنة.برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

كما كتبت الفنان منة شلبي على صفحتها على موقع إكس "انعي من قلبي في حزن شديد و رضا والده الفنان الكبير كريم عبد العزيز حبيبي و صاحب عمري و اسال الله العلي العظيم ان يتغمدها برحمته و يلحقها بالصالحين و يجعلها من ورثه جنه النعيم و يوهبها الفردوس الاعلى و اتقدم بخالص التعازي لجميع الاسره الكريمه و ادعو الله ان يوهبهم السكينه و الصبر و السلوان فضلا اسالكم الفاتحه و الدعاء و انا لله و انا اليه راجعون".

وقالت الفنانة يسرا على صفحتها على موقع إكس "إنا لله وإنا إليه راجعون

خالص عزائي للصديق الغالي كريم عبد العزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وكتب الفنان محمد هنيدي على موقع التواصل إكس "البقاء لله في وفاة والدة الصديق والأخ كريم عبد العزيز ، ربنا يصبركم ويرحمها يارب".