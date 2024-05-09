كريس هيمسروث يبدأ الترويج لفيلم Furiosa: A Mad Max Saga

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ النجم كريس هيمسروث الجولة الترويجية لأحدث أفلامه، النسخة المحدثة من عالم فلام Mad Max ، التي سبق وقدمها ميل جيبسون، وتوم هاردي.

ووفق ديلي ميل، ظهر هيمسورث في لقطات من موقع عرض خاص جديد عقد للفيلم في مدينة لوس أنجلوس بمشاركة نجمة الفيلم آنيا تايلور جوي.

وتحدث النجم كريس هيمسورث للمرة الأولى عن فشل أخر أجزاء فيلم THOR، الذي طرح كجزء رابع ضمن السلسلة.

ووفق ديلي ميل، حمل هميسورث نفسه مسئولية فشل الفيلم بقوله أنه صنع من نفسه مادة للسخرية، بسبب القصة الضعيفة والمحتوى المتواضع الذي ظهر ضمن الأحداث.

ذلك بعد أن ظهر النجم كريس هيمسورث مرتديا لزي تنكري لأحد الشخصيات الخرافية من عالم خرافات الأغريق، خلال تصويرله لإعلان تجاري جديد.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من داخل موقع تصوير مشاهد الإعلان التجاري، الذي يشاركه في بطولته كين جيونج وريستينا ريتشي.

وكان قد شارك النجم كريس هيمسورث متابعيه صورة لابنته أثناء مشاهدتها لأحد أجزاء أفلام ثور، معبرًا عن سعادته لكونها من أوائل الداعمين له فيما يقدمه من أعمال سينمائية.

ونقلت ديلي ميل، المقطع الذي قام هيمسورث بنشره لابنته، وقام بالتعليق عليه قائلًا، أن مشاهدتها للفيلم كان من اختيارها بنسبة 100%.

ولفيلم اتضح إنه الجزء الثالث من سلسلة أفلام thor الناجحة، وظهرت ابنة هيمسورث أثناء تنقلهم على متن طائرة.

جديد أسرة هيمسورث

وكانت قد فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.

ممثل جديد لدور بارز

وعبر منشور له على حسابه الخاص على موقع انستجرام، اعلن الممثل الشاب ليام هيمسورث عن أنه سيجسد شخصية بطل مسلسل The Witcher بداية من الموسم الرابع، الذي لم ينطلق تصويره حتى الآن.

وقبل ليام، قدم النجم هنري كافيل شخصية "جيرلات اوف ريفيا" في الموسم الأول والثاني، ومن المقرر ظهوره أيضًا في الموسم الثالث الذي انتهى تصويره رسميًا.