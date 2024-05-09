مصدر مطلع: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية يشاركون في المفاوضات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 10:33 صباحاً -

قال مصدر مطلع لقناة القاهرة الإخبارية، إن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية يشاركون في المفاوضات، ومنفتحون نحو إنضاج وإنجاح الجهد المصري وصولا للاتفاق.

وأعلن مراسل القناة، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارة إسرائيلية على منزل غرب رفح الفلسطينية إلى 8 بينهم 4 أطفال.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إمدادات الأسلحة سببه الإدارة الفاشلة للحكومة الإسرائيلية، في حين أعربت وصفت إسرائيل التهديدات بأنها مخيبة للآمال.