نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: نرفض أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على إعلان كييف عن "صيغة للسلام تشمل قائمة ببنود التفاوض ستكشف عنها لاحقا"، رفض روسيا أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا.

وتعليقا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول "صيغة للسلام"، قال بيسكوف: "نرفض أي شروط صيغت من أي طرف آخر".

وأشار بيسكوف إلى أن تصريح كوليبا "يتناقض بالكامل مع الحظر المفروض من قبل الرئيس الأوكراني على التفاوض مع روسيا".

وسبق لكوليبا وأشار مؤخرا إلى إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا بين اجتماعي القمتين الأولى والثانية المزمعتين بين كييف وحلفائها "لبحث صيغة أوكرانية للسلام".

ويؤكد الجانب الروسي أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة على الأرض في الاعتبار، وتلبية كافة مطالب موسكو.

وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة من أن الاستمرار في ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ورفض التفاوض سيؤديان إلى إطالة أمد النزاع والمزيد من الدمار لأوكرانيا، مؤكدة استمرار عمليتها العسكرية حتى تحقيق كامل أهدافها.