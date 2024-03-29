نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاجيكستان تعتقل 9 على صلة بهجوم موسكو الإرهابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر مصدر أمني في طاجيكستان أن السلطات اعتقلت 9 أشخاص هذا الأسبوع، للاشتباه بصلتهم بالهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في روسيا يوم الجمعة الماضي، وكذلك بتنظيم داعش الإرهابي، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

والمسلحون الأربعة المشتبه بتورطهم في الهجوم الأكثر دموية في روسيا منذ 20 عامًا من طاجيكستان، وتم القبض عليهم مع 7 مشتبه بهم آخرين، بعضهم ينحدر أيضًا من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال المصدر إن جهاز الأمن الوطني في طاجيكستان اعتقل 9 أشخاص، يوم الإثنين، في مدينة وحدت، وتم نقلهم إلى العاصمة دوشنبه، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقُتل ما لا يقل عن 143 شخصًا في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية على مشارف موسكو.

وقالت مصادر هذا الأسبوع إن طاجيكستان، وهي عضو في كتلة أمنية تقودها روسيا، وتستضيف قاعدة عسكرية روسية، اعتقلت أيضًا عائلات المسلحين المشتبه بهم، كي يتمكن المحققون الروس من استجوابهم في دوشنبه.

وتعتمد الدولة، ذات الأغلبية المسلمة، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة والتي تحدها أفغانستان، بشكل كبير على تحويلات العمال المغتربين الذين يعملون في روسيا، وتعرض اقتصادها لأضرار جسيمة جراء الحرب الأهلية في التسعينيات.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، ويقول مسؤولون أمريكيون إن لديهم معلومات تظهر أن فرع التنظيم في أفغانستان، وهو تنظيم داعش (ولاية خراسان) نفذ الهجوم.

وقال محققون روس يوم الخميس إنهم عثروا على دليل على أن المسلحين الذين قاموا بتنفيذ الهجوم على صلة "بقوميين أوكرانيين"، وهو ما نفته الولايات المتحدة على الفور ووصفته بأنه دعاية لا أساس لها من الصحة. ونفت كييف بشدة أي تورط لها في الهجوم.