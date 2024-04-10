العالم اليوم - وسط آمال الهدنة.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

انتم الان تتابعون خبر وسط آمال الهدنة.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 07:21 صباحاً - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الأربعاء، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك رغم الأجواء الممطرة والإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة.

وحرص عشرات الآلاف من فلسطينيي الداخل والضفة الغربية على أداء الصلاة في المسجد الأقصى، فيما ترتفع الآمال بالتوصل إلى هدنة قريبة وإيقاف الحرب في غزة.

واستقبل الأطفال في قطاع غزة عيد الفطر وسط ظروف إنسانية وصحية قاسية مع استمرار الحرب الإسرائيلية التي حرمتهم من الاستماع بأجواء العيد.

هذا وتنشط العديد من المبادرات التطوعية والجهود الإغاثية في القطاع للدعم والتفريغ النفسي عن الاطفال خلال فترة العيد.

"كسوة العيد"