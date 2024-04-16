الأمم المتحدة: سنوجه نداء دوليا لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 08:29 مساءً - أكدت الأمم المتحدة، أنها ستوجه نداء دوليا لجمع 2.8 مليار دولار لصالح قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 7 من ضباط وعناصر الشرطة جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم في حي التفاح شرق غزة.

وطالبت وزارة الداخلية في غزة، في بيان لها، الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف عناصر الشرطة الذين يقومون بواجب الخدمة المدنية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33797 شهيدًا و76465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.