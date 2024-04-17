نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد البحريني يأمر بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين، ووجه كذلك بحصر المناطق التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار وإخضاعها لبرامج التطوير على صعيد البنية التحتية وشبكات تصريف المياه وضمان أن تكون بالمعايير والكفاءة اللازمة للاستجابة لمختلف الظروف.

كما أشاد سموه بالجهود التي بذلتها الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار