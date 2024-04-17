نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الهند يطلق حملة "هند العجائب" بالقاهرة للترويج لمعالمها السياحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت سفارة الهند بالقاهرة، حملة بعنوان "هند العجائب بمصر"، بهدف الترويج وتسليط الضوء على معالم الهند السياحية، كوجهة سياحية جاذبة للمصريين.

وشهد اليوم سفير الهند بالقاهرة، أجيت جوبتيه، إطلاق حافلة لهذا الترويج، بالتجمع الخامس، من أمام مقر الجامعة الأمريكية، ظهر عليها من الخارج مجموعة صور متنوعة لمشاهد من جميع أنحاء الهند، وقال السفير، في بيان صحفي، إن الحافلة سوف تسير في عدد من المسارات الشهيرة بالقاهرة.

وتواصل سفارة الهند نشاطها المكثف للترويج للسياحة، ففي وقت سابق من عام 2023، قامت بتنظيم حملة للترويج السياحي في أحد الفنادق بميدان التحرير، شارك فيها أكثر من 40 مرشدًا سياحيًا من القاهرة، وبعد النجاح الذي حققته هذه الفعالية، يأتي إطلاق هذه الحافلة ممثلا الفعالية التالية للترويج للهند، كأحد المقاصد السياحية المفضلة لدى المصريين.

وتضم الهند العديد من أماكن الجذب السياحي، مثل جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج، والغابات الدائمة الخضرة على الساحل الغربي، والآثار والقلاع الهندية المبهرة في شمال الهند، والعديد من المعابد والمقابر الأثرية، وغيرها.

وتشتهر الهند أيضًا بأفلام بوليوود، والطعام الحار، والعديد من أصناف الحرير، والمنسوجات، وأكثر من 40 موقعًا للتراث العالمي المعترف بها من جانب منظمة اليونسكو.

ومع تسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة ونيودلهي، وبين القاهرة ومومباي، انخفض زمن رحلة السفر بين الهند ومصر، إلى ست ساعات فقط، إضافة إلى حرص القنصلية الهندية في القاهرة على تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية للمصريين، كما تعتزم السفارة تنظيم المزيد من الفعاليات في المستقبل القريب للترويج للسياحة الهندية.