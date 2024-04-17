نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تشهد أمطارًا تاريخية.. تأثيرات وتوقعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسجل دولة الإمارات أمطارًا غزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، تعدّ الأعلى في تاريخها الحديث. تسبّبت هذه الأمطار في إغلاق الشوارع، وتعطّل المركبات، وتوقّف الرحلات الجوية، وتحوّل الدراسة والعمل الحكومي إلى نظام إلكتروني عن بُعد.

شوهدت عدة طائرات في مطار دبي تسير وسط المياه التي تراكمت بكميات كبيرة.

وفي بيان للمركز الوطني للأرصاد بالإمارات، أعلن مساء الثلاثاء أن كميات الأمطار القياسية تعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ المناخ الإماراتي، وهي الأغزر منذ 75 سنة، مع توقعات بتسجيل كميات أمطار أكبر في الساعات القادمة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" إلغاء جميع رحلاتها المقرر إقلاعها من مطار دبي حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، استجابةً للأحوال الجوية السيئة.

التحذيرات والتدابير في ظل الأحوال الجوية السائدة في الإمارات

في ظل الحالة الجوية السائدة في دولة الإمارات، دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية، وإيقاف السيارات في أماكن آمنة وبعيدة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه. كما أوصت باتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل تأثير الأمطار أو حبات البرد على الممتلكات.

وحثت الهيئة جميع أفراد المجتمع على عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جانبها، قررت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها وللمدارس الخاصة في الإمارة يوم غدٍ، نظرًا للأحوال الجوية. كما شجعت مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل عن بُعد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وأطلقت مؤسسة مطارات دبي نداءً لجميع المسافرين للتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران، نظرًا للتأخيرات المتوقعة في الرحلات القادمة والمغادرة، حيث تم إلغاء عدد من الرحلات وتحويل أخرى إلى مطارات أخرى.