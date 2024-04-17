العالم اليوم - تيليغرام: التطبيق سيصل إلى مليار مستخدم في غضون عام

انتم الان تتابعون خبر تيليغرام: التطبيق سيصل إلى مليار مستخدم في غضون عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 11:18 صباحاً - قال الملياردير بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليغرام للمراسلة، أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي، إن من المرجح أن يتجاوز عدد مستخدمي التطبيق النشطين شهريا المليار مستخدم في غضون عام في ظل انتشاره "كالنار في الهشيم".

وأسس دوروف شركة تيليغرام، ومقرها دبي. وقد ولد في روسيا التي غادرها في عام 2014 بعدما رفض الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته فكونتاكتى (في.كيه) للتواصل الاجتماعي والتي باعها.

وقال دوروف، الذي يملك شركة تيليغرام بالكامل، للصحفي الأميركي تاكر كارلسون في مقابلة مصورة نُشرت على حساب الأخير على منصة إكس "من المحتمل أن نتجاوز مليار مستخدم نشط شهريا في غضون عام".

وأضاف "تيليغرام ينتشر كالنار في الهشيم".

وقال دوروف، الذي تقدر فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه لكن التطبيق، الذي يضم 900 مليون مستخدم نشط حاليا، يجب أن يظل "منصة محايدة" وليس "لاعبا في الوضع الجيوسياسي".

وقال إنه اختار الإمارات لأنها "دولة محايدة" تريد أن تكون صديقة للجميع ولا تنحاز إلى أي من القوى العظمى، وبالتالي شعر أنها أفضل مكان "لمنصة محايدة".