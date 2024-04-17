اليوم.. مجلس الأمن يناقش التحديات التي تواجه ”الأونروا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 11:25 صباحاً - يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في جلسة مفتوحة التحديات التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بطلب من الأردن.

ويلقي كلمة دولة فلسطين خلال الجلسة، زياد أبو عمرو، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما يستمع أعضاء المجلس الى إحاطة من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بحضور عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وسيقوم "لازاريني" باطلاع أعضاء المجلس على الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة ودور الأونروا في تقديم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، إضافة الى الآثار الخطيرة للصراع على عمليات الوكالة.

ووفقا لأحدث تقرير للأونروا عن الوضع، الذي صدر أمس الثلاثاء، استشهد 178 موظفًا من موظفي الوكالة خلال العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتعرضت 163 منشأة تابعة للأونروا في قطاع غزة لأضرار، مع بقاء تسعة فقط من أصل 24 مركزًا للرعاية الصحية تابعة للأونروا عاملة في القطاع.

وتشن إسرائيل حملة تحريضية ضد وكالة "الأونروا" وتسعى إلى تفكيكها واستبدالها بهيئات بديلة، ما دفع 16 دولة إلى تعليق تمويلها للوكالة، من بينها 3 دول أعضاء في مجلس الأمن.