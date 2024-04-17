نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يلتقي وفد جمعية حماية في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، وفد جمعية حماية برئاسة إسلام عوض رئيس الجمعية، وذلك في مقر البرلمان العربي بالقاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والتنسيق بين البرلمان العربي وجمعية حماية في العديد من المبادرات الشبابية الشعبية المجتمعية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على اهتمام البرلمان العربي بكافة المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المجتمعي المشترك والارتقاء به في كافة المجالات، مُشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في توطيد الصداقة بين الشعوب العربية والإسلامية، مثمنًا ما تقوم جمعية حماية من مبادرات تعزز ذلك لخدمة المجتمع.

ومن جانبه عبر إسلام عوض رئيس جمعية حماية، عن تقدير الجمعية للدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل وعلى جميع المستويات باعتباره المؤسسة العربية البرلمانية، التي تمثل صوت الشارع العربي.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الجمعية بينهم اللواء محمود حلمي الأمين العام للجمعية واللواء محمد نصار والدكتور محمد الماوى وصفوت حماد ومحمود حسن.