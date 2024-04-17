نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن دخول شاحنات مساعدات عبر ميناء أسدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي، إن شاحنات مساعدات غذائية دخلت غزة عبر ميناء أسدود لأول مرة منذ فتح نقطة تفتيش إضافية.

و أسفر قصف "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء لمنطقة عرب العرامشة على الحدود مع إسرائيل، إلى إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا إسرائيليا وصفت حالة عدد منهم ببالغة الخطورة.

وأقر الجيش الإسرائيلي أنه "خلال الساعات الأخيرة تم رصد إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع ومسيّرة عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة في شمال إسرائيل".

واعترف أنه "نتيجة عمليات الإطلاق أصيب ستة جنود بجروح بالغة الخطورة، في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة وستة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي وإبلاع عائلاتهم".

وأوضح الجيش أنه ردا على هذا الهجوم استهدف مبنى عسكري في عيتا الشعب ادعى أن القذائف أطلقت منه نحو عرب العرامشة، كما أغار على "مبان عسكرية وبنية تحتية" في منطقتي الناقورة ويارين في الجنوب اللبناني.