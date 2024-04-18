‏برلين تستدعي سفير موسكو بعد توقيف شخصين في ألمانيا يشتبه بأنهما جاسوسان لروسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استدعت ‏برلين، سفير موسكو بعد توقيف شخصين في ألمانيا يشتبه بأنهما جاسوسان لروسيا.

وقد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.