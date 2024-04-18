نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندوب روسيا بمجلس الأمن: الشرق الأوسط على شفا الهاوية جراء التصعيد الإقليمي في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن المجلس لم يبذل جهودا جماعية حقيقية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحذر مندوب روسيا خلال جلسة مجليس الأمن، من أن الشرق الأوسط على شفا الهاوية جراء التصعيد الإقليمي في المنطقة.

و وصف مندوب روسيا المجلس بأنه مجلس مروع وشكك في قراراته ولم يذكر أن إسرائيل لم تلتزم شروط الأمم المتحدة.

وأكد على ضرورة إحالة مسألة عضوية فلسطين بالأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية والبت فيها.

وتابع:" ملتزمون بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".