عاجل - انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني..هكذا بدأ الرد الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - توعَّد جيش الاحتلال بالرد على الهجوم الإيراني في أقرب وقت، وقد قام بالتنفيذ خلال السويعات الماضية، وذلك كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران.

كانت توقعات سابقة أفادت بأنَّه إذا ردت إسرائيل، فسيكون ذلك وفقًا للمعايير نفسها: على مواقع عسكرية، وليس على الجانب المدني وعلى الأرجح ليس على الجانب الاقتصادي، وهذا تقريبًا مايحدث حتَّى اللحظة.

انفجارات في إيران



أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، عن دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران.. هكذا بدأ الرد الإسرائيلي

وذكرت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية في وقت متأخر من مساء الخميس نقلا عن مصدر أمريكي أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وتقع العديد من المواقع النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

تعليق حركة طيران

وقالت شبكة "سي إن إن" أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني، كما كشفت وكالة "مهر" عن المدير العام لشركة المطارات، تعليق حركة الطيران في أصفهان وشيراز وطهران.

وكان أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع "انفجارات قوية" قرب أصفهان، وكذلك أكدت محطة إيه.بي.سي نيوز الإخبارية نقلا عن مسؤول أمريكي باستهداف صواريخ إسرائيلية موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

الدفاع الجوي الإيراني يشتببك

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، منوهة إلى حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.