قطر تعرب عن أسفها لفشل قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت دولة قطرعن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتعدّه يومًا حزينًا للعدالة وانتكاسة لجهود إحلال السلام في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، أن فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار يكشف مرة بعد أخرى عجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته ودوره في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل الحرب الغاشمة على قطاع غزة، التي أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين.

وتجدّد الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها

حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.