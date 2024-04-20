نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش السوداني يحكم حصاره على قوات الدعم السريع بمصفاة الخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت قوات الجيش السوداني بحكم حصارها على قوات الدعم السريع بمصفاة الخرطوم للنفط شمالي العاصمة، بحيب ما أفادته الشرق.

وفي السياق، أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، خلال اتصال هاتفي، أهمية وقف إطلاق النار في السودان، والعودة للمسار السياسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت الوكالة الإماراتية أن الاتصال بين الزعيمين تناول مخرجات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الجانبان أهميّة إنهاء الأزمة "بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني ويُلبّي تطلعاته نحو التنمية والازدهار".

وذكرت الوكالة أن الجانبين استعرضا أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها "وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط".