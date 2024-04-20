نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عراقي: أنباء تفيد بأن انفجار بابل وقع في قاعدة كالسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة العراقية مقتل عنصر وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون في قوات الحشد الشعبي بغارة جوية أمريكية على مقرهم في مدينة الحلة وسط محافظة بابل.

ونددت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم الثلاثاء بـ "استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي"، معتبرة أنه "فعل عدائي واضح وغير بناء".

من جهتها قالت مصادر لوكالة "شفق نيوز"، إن قصفا استهدف أحد مقرات الحشد في منطقة "الجزائر" التابعة لمدينة الحلة وسط بابل، كما سمع دوي انفجارات قوية قرب مطار أربيل الدولي فجر اليوم الثلاثاء.

وصرّح مصدر للوكالة، أن الانفجارات وقعت في الساعة 4:00 فجر اليوم وأعمدة الدخان تصاعدت في مكان القصف، حيث تعرض معسكر لحركة النجباء إحدى الفصائل الشيعية لقصف جوي مجهول، في حين أعلن البنتاغون تنفيذ ضربات استهدفت 3 منشآت لكتائب حزب الله في العراق.

وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز"، بأن "القصف طال معسكرا للنجباء في منطقة "الفتح المبين" بناحية تاج الدين شمالي واسط، ويعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة، حيث سمع دوي 3 انفجارات تبعها إطلاق نار كثيف".