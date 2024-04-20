نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: إسرائيل قتلت 13 شخصا خلال مداهمة بالضفة الغربية منذ 72 سا عة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية قتلت 13 فلسطينيا خلال مداهمة بالضفة الغربية منذ يوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 34،049 منذ بدء الحرب.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.