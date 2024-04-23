العالم اليوم - زيلينسكي: قصف روسي يدمر برجا للبث التلفزيوني في خاركيف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:24 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجوما صاروخيا روسيا دمر برجا للبث التلفزيوني يبلغ طوله 240 مترا في خاركيف واصفا ذلك بأنه مسعى متعمد من موسكو لجعل ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا غير صالحة للسكن.

وأظهرت لقطات حصلت عليها رويترز العمود الرئيسي لبرج التلفزيون وهو ينكسر ويسقط على الأرض في المدينة التي تتعرض لقصف صاروخي وضربات بطائرات مسيرة منذ أسابيع.

وقال الزعيم الأوكراني إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم الجوي الذي وقع قبل بضع دقائق من حديثهما عبر الهاتف.

وأضاف على تطبيق الرسائل تليجرام "نية روسيا الواضحة هي جعل المدينة غير صالحة للسكن".

ويقطن خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد 1.3 مليون نسمة وتبعد المدينة 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية مما يجعلها هدفا سهلا للصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى مع تضاؤل ​​الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وتعرضت مرافق الطاقة في خاركيف لأضرار بالغة خصوصا منذ أن بدأت روسيا الشهر الماضي استهداف نظام الطاقة بضربات كبيرة.