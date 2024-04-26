العالم اليوم - قتيل في إسرائيل.. وحزب الله يهاجم قافلة عسكرية بالصواريخ

انتم الان تتابعون خبر قتيل في إسرائيل.. وحزب الله يهاجم قافلة عسكرية بالصواريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 10:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل شخص خلال هجوم لحزب الله بالصواريخ المضادة للدبابات باتجاه منطقة هار دوف شمالي إسرائيل خلال ليل الخميس.

وكشفت مراسلة "دوت الخليج" أن حزب الله شن هجوما مركبا على قافلة للجيش الإسرائيلي، قرب موقع رويسات العلم في مزارع شبعا، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

واستخدمت في الهجوم الصواريخ الموجهة واستتبعت بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى اندلاع حرائق في آليات عسكرية إسرائيلية.

وأفادت تقارير بوصول طوافات عملت على إجلاء المصابين من مكان الحادث.

وسارع الجانب الإسرائيلي إلى استهداف شبعا وكفرشوبا بعشرات القذائف المدفعية والغارات، مما خلف دمارا كبيرا في منازل وأحياء البلدتين.

كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة حولا جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة "إكس": "خلال ساعات الليلة الماضية قصفت قوات الجيش أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان حيث هاجمت طائرات حربية بنية إرهابية للحزب في كفر شوبا بالإضافة إلى بنية تحتية إرهابية ومبنى عسكري في منطقة مركبا".