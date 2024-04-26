العالم اليوم - تراجع أرباح "توتال إنرجيز" الفصلية بسبب نزول أسعار الغاز

انتم الان تتابعون خبر تراجع أرباح "توتال إنرجيز" الفصلية بسبب نزول أسعار الغاز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 10:25 صباحاً - تراجعت أرباح الربع الأول من العام لشركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجيز" بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، إذ لم يعوض ارتفاع هوامش التكرير سوى جزء مما تكبدته من انخفاض حاد في الأرباح من الغاز الطبيعي.

فقد سجل صافي الدخل المعدل للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 5.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن خمسة مليارات دولار توقعها محللون في تقديرات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تراجع أرباح "توتال إنرجيز" الفصلية بسبب نزول أسعار الغاز .. في رعاية الله وحفظة