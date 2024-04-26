نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحماية جيش الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون "قبر يوسف" بنابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اندلعت مواجهات اليوم الجمعة شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بين فلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي، أمّنت اقتحام مستوطنين لمقام "قبر يوسف" بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وحسب المعلومات فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف، وعلى الأثر اندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين والجيش، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز.

كما داهم الجيش الإسرائيلي عددا من أحياء نابلس الشرقية وفتش منازلا قبل انسحابه.

ويوجد "قبر يوسف"، في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقاما مقدسا.

وحسب المعتقدات اليهودية، فإن رفات النبي يوسف بن يعقوب، أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان، لكن عددا من علماء الآثار نفوا الرواية الإسرائيلية، قائلين إن عمر المقام لا يتجاوز بضعة قرون، وإنه ضريح لشيخ مسلم اسمه يوسف دويكات.

ومنذ أول أيام عيد الفصح، الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعا، يقتحم مئات المستوطنين مواقع أثرية في الضفة الغربية.