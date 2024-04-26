نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تفرق اعتصاما طلابيا متضامنا مع فلسطين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فرقت الشرطة الفرنسية اعتصام طلاب مؤيدين لفلسطين في باريس، لكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة احتلال مباني الجامعات مطالبين بإدانة إسرائيل وقطع العلاقات معها.

وأفادت تقارير بأن الطلاب من جميع أنحاء باريس تجمعوا للاحتجاج على الحرب المستمرة في غزة ولحث الرئيس إيمانويل ماكرون على الدفع من أجل وقف إطلاق النار.

وقال الطلاب لصحيفة "ذا ناشيونال" إن جامعة العلوم السياسية (ساينس بو) التي تخرج منها ماكرون، هي مسرح لتكثيف التعبيرات عن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين.

وقال أحد الطلاب: "لقد استلهمنا من ما يحدث في العديد من الجامعات الأمريكية، سواء كانت جامعة كولومبيا أو جامعة هارفارد".

وجاء في بيان للشرطة أن احتجاج معهد العلوم السياسية اعتبر "يساهم في خلق مناخ قوي من التوتر بين الطلاب والمعلمين والموظفين"، مبينا أن نحو عشر خيام نصبت في باحة الحرم الجامعي