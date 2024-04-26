نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية البولندية: لن نرحّل الأوكرانيين المنتهية جوازاتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الداخلية البولندي مارتسين كيرفينسكي أن بلاده لن ترحّل الأوكرانيين المنتهية وثائقهم، بعد قرار كييف عدم تمديد جوازات الرجال في سن الخدمة لإجبارهم على العودة وإرسالهم للقتال.

وقال كيرفينسكي عبر قناة TVN24: "سيخضع الرجال الأوكرانيون للحماية المؤقتة كباقي اللاجئين الأوكرانيين، سنجد طريقة لحل هذه المشكلة. علينا أن نتصرف بحكمة وعقلانية وكل الأمور المتعلقة بالأوكرانيين في بولندا منصوص عليها في القوانين. سنمدد حماية اللاجئين التي ستنتهي في 30 يونيو المقبل".

وأضاف أن وارسو ستحمي حقوق الأوكرانيين ولن تقدم بياناتهم الشخصية لأي طرف بما في ذلك أوكرانيا.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش عن استعداد بولندا لمساعدة أوكرانيا في إعادة الرجال في سن الخدمة العسكرية الذين فرّوا إلى بولندا مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.