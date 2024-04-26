نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير لاتفيا لـ "دوت الخليج": التبادل الثقافي فرصة عظيمة لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت سفارة لاتفيا في مصر مشروع ثقافي جديد يضم الرسام اللاتفي المعاصر، ورئيس الجامعة الأسبق والأستاذ الحالي لأكاديمية الفنون في لاتفيا أليكسيس نعوموڤس.

وضم المشروع سلسلة من ورش العمل التي قدمها أليكسيس نعوموڤس، المشهور بمهارته في رسم المناظر في الهواء الطلق على الخلفية التاريخية للمناظر البانورامية للقاهرة، حيث أتيح للمشاركين الفرصة الفريدة للتعلم من خبرة نعوموڤس في استخدام الألوان الأكريليك لتصوير المناظر في الهواء الطلق.



وعلى هامش الفعاليات، قال سفير لاتفيا في القاهرة، أندريس رزانس، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن التبادل الثقافي والفني يعد فرصة عظيمة لزيادة التعاون الثنائي بين مصر ولاتفيا.

وأضاف أن المشروع الثقافي، الذي أطلقته سفارة لاتفيا في القاهرة، يهدف إلي الترويج لرسم المناظر الطبيعية والتقاليد في مصر، لتعزيز التبادل الفني والثقافي.

وأوضح السفير أن المشروع يعد "مبادرة رائعة، وواحدة من الفرص النادرة جدًا، ولكنها جيدة جدًا للدبلوماسيين، للقيام بدبلوماسية مختلفة قليلًا"، مشيرا إلى أن نعوموڤس أشهر الفنانين في بلاده.



من جانبه، أكد الفنان اللاتفي أليكسيس نعوموڤس، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، سعادته لإطلاق سلسلة ورش عمل من تقديمها في مصر، مؤكدا أنها تجربة خاصة ومختلفة بالنسبة له.

ويعد منهج نعوموڤس العملي وتفانيه في العمل مباشرة في البيئة الطبيعية مصدر إلهام، فهذا الإلمام بالشكل الخارجي كبيئة عمل، سمح لنعوموڤس بتطوير فريد وتصوير للضوء الطبيعي في فنه، مستغلًا أشعة الشمس، أو غيابها، لنقل الحالة المزاجية والجو العام واللحظة.

وبالإضافة إلى ورش العمل، شارك نعوموڤس رؤاه وتجاربه في محاضرة خاصة في كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان تحت عنوان "التقاليد اللاتفية في رسم المناظر واستخدام الفن في الرسوم المتحركة".

وتناولت المحاضرة مقدمة عن التقاليد اللاتفية في رسم المناظر، مع التركيز بشكل خاص على التراث الفني اللاتڤي، علاوة على ذلك، ركز نعوموڤس على تقاطع الفن والرسوم المتحركة، مقدمًا رؤى حول العملية الإبداعية وتكامل التقنيات الفنية.

وينظم المشروع بواسطة السفارة اللاتفية في مصر بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وآرت كافيه بالمعادي.



وجدير بالذكر أن أليكسيس نعوموڤس تخرج من قسم الرسم الأثري بأكاديمية الفنون في لاتفيا، وحصل على منحة من الحكومة الفرنسية، جامعة السوربون لفنون البلاستيك، والمدرسة الوطنية للفنون الجميلة في باريس، ودرس الرسم في باريس.

ومن عام 2007 إلى عام 2017، كان رئيسًا لأكاديمية لاتفيا للفنون، حيث يعمل حاليًا كأستاذ، وكان المبادر والمدير وأمين برامج التبادل والمعارض في مشاريع التعاون المختلفة في إيطاليا وفرنسا واليابان وألمانيا والنمسا وهولندا وإسبانيا واليونان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى.

أقام أكثر من 60 معرضًا شخصيًا منذ عام 1977، حيث يرسم بشكل أساسي المناظر الطبيعية في لاتفيا وخارجها، وغالبًا ما يُشار إليه على أنه أفضل فنان في الهواء الطلق في لاتفيا المعاصرة، ويعمل باستمرار في مجال المناظر الطبيعية، وكذلك في رسومات الكتب، وقد حصل هذا العام على جائزة السينما الوطنية في لاتفيا عن "أفضل فنان رسوم متحركة" عن فيلم "قانون القلب".

وتنعكس حيوية الفنان في الحياة أيضًا في لغته التصويرية والتكوين ولوحة الألوان، فبفضل موهبة مذهلة، وإحساس دقيق بالألوان، والضوء، والفضاء، وخفة الغلاف الجوي، يكشف الفنان عن سحر المدن.

ولعدة سنوات، أقام نعوموڤس دورات الرسم في العديد من المدن الأوروبية والعالمية للرسم في الطبيعة، حيث يهتم بكل مكان وزمان وشعور محدد يتحول إلى لوحة فنية، لذا كملاحظة لحظية، على الحافة السفلية من اللوحة، بجوار التوقيع، يمكنك أيضًا قراءة اسم المكان والزمان.

ويعمل الفنان كثيرًا في الطبيعة، وليس فقط لأنه يستطيع تقديرها ويعرف كيف، فهي ضرورية للرسم، لأن مثل هذه الألوان والأضواء لا يمكن "تركيبها" في ورشة العمل، بل يمكن رؤيتها ومراقبتها ورسمها فقط في الطبيعة، وهذا هو السبب في أن كلاسيكيات الرسم لدينا والعالم قد عملت بالفعل في الهواء الطلق، مثل النحل يجمع العسل للوحات التي تم تأليفها في ورشة العمل.

ويمكن وصف لوحاته بأنها عفوية، عاطفية، مليئة بالمزاج، لكن لا يتحدد ذلك من خلال فكرة اللوحة، المكان المحدد الذي ركز عليه الفنان، ولكن من خلال ضوء اللحظة الملتقطة في اللوحة، تأثيرها على اللون والشكل، الخطوط الزرقاء، الخضراء، الوردية، والحمراء، كما لو تم وضعها بشكل عفوي على القماش، هناك عدد قليل جدًا من المصادفات.

بالإضافة إلى الرسم، يعد نعوموڤس رسامًا رائعًا لكتب الأطفال، وقد حصل في عام 2021 على ترشيح عالمي لجائزة هانز كريستيان أندرسن المرموقة لعمله في تصميم كتب الأطفال، والفنان نشط جدًا في علوم الثقافة اللاتفية، وهو عضو في العديد من لجان التحكيم، وكان سفيرًا ثقافيًا لجمهورية لاتفيا في فرنسا وأستاذًا زائرًا في العديد من جامعات الفنون الأوروبية.

كما حظيت مساهمة نعوموڤس في الفن بتقدير دولة لاتفيا، حيث منحت الفنان في عام 2009 أعلى جائزة - وسام قائد صليب الاستحقاق، وفي عام 2004، حصل على وسام رئيس إيطاليا، وفي عام 2016 حصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي.