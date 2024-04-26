فيضانات تنزانيا تتسبب في مقتل 155 وإصابة 236 آخرين

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس وزراء تنزانيا قاسم مجاليوا، الخميس، إن الفيضانات في تنزانيا تسببت في مقتل 155 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 236 آخرين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة سي إن إن الأمريكية قال ماجاليوا للبرلمان التنزاني في العاصمة دودوما، إنه قد تضرر أكثر من 10 آلاف منزل وتأثر ما يزيد عن 200 ألف شخص بسبب تلك الفيضانات.

وأضاف رئيس الوزراء أن “أمطار النينيو الغزيرة، المصحوبة برياح قوية وفيضانات وانهيارات أرضية في مناطق مختلفة من البلاد، أحدثت آثارًا عكسية".

كما قال ماجاليوا: "وتشمل هذه الآثار عدد كبير من الوفيات والأضرار التي لحقت بالمحاصيل والمنازل والممتلكات والبنية التحتية مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية".

وأثرت الفيضانات أيضًا على كينيا التي لها حدود مشتركة مع تنزانيا في شرق إفريقيا.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حتى يوم الثلاثاء، لقي ما لا يقل عن 32 شخصًا حتفهم بسبب الفيضانات في كينيا.

وسجلت كينيا أمطارًا غزيرة منذ منتصف مارس، لكن هطول الأمطار اشتد خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى فيضانات كبيرة أثرت على نحو 103،500 شخص.

ويقول الصليب الأحمر الكيني إنه نفذ أكثر من 188 عملية إنقاذ منذ بداية الأزمة في مارس.

كما أُغلقت بعض الطرق في العاصمة الكينية نيروبي، الأربعاء، وظلت عدة أحياء مغمورة بالمياه بعد يوم آخر من هطول الأمطار الغزيرة. كما علقت السكك الحديدية الكينية خدمات قطارات الركاب في جميع أنحاء البلاد.